Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (16.11.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 13 derece
En düşük hava sıcaklığı 2 derece
Nem en yüksek %84
Nem en düşük %45
Rüzgar Kuzey Doğu yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
16 Kasım 2021 Ankara saatlik hava durumu
16 Kasım, 17 Kasım, 18 Kasım, 19 Kasım, 20 Kasım 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.