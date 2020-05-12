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Ankara hava durumu 16 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 16.05.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 16 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (16.05.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 25 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en yüksek %84

Nem en düşük %28

Rüzgar Batı yönünden 19 km/sa

Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-041.jpg

16 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-294.jpg

16 Mayıs, 17 Mayıs, 18 Mayıs, 19 Mayıs, 20 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-304.jpg

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