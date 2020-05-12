Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (16.05.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 25 derece
En düşük hava sıcaklığı 14 derece
Nem en yüksek %84
Nem en düşük %28
Rüzgar Batı yönünden 19 km/sa
Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
16 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu
16 Mayıs, 17 Mayıs, 18 Mayıs, 19 Mayıs, 20 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;
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