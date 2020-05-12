Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (16.04.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 19 derece
En düşük hava sıcaklığı 9 derece
Nem en yüksek %68
Nem en düşük %44
Rüzgar Güneybatı yönünden 17 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
16 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu
16 Nisan, 17 Nisan, 18 Nisan, 19 Nisan, 20 Nisan 2021 Ankara hava durumu;
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