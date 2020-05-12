Ankara hava durumu 17 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (17.08.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 28 derece
En düşük hava sıcaklığı 16 derece
Nem en yüksek %63
Nem en düşük %22
Rüzgar Kuzey-Doğu yönünden 17 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
17 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu
17, 18, 19, 20 ve 21 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;
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