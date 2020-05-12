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Ankara hava durumu 17 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 17.08.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 17 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (17.08.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 28 derece

En düşük hava sıcaklığı 16 derece

Nem en yüksek %63

Nem en düşük %22

Rüzgar Kuzey-Doğu yönünden 17 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-17-agus.jpg

17 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-071.jpg

17, 18, 19, 20 ve 21 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-072.jpg

gazeteilksayfa.com

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