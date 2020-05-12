Ankara hava durumu 17 Ağustos 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (17.08.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 32 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %66
Nem en düşük %18
Rüzgar Güneybatı yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
16 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu
17 Ağustos, 18 Ağustos, 19 Ağustos, 20 Ağustos, 21 Ağustos 2021 Ankara hava durumu;
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