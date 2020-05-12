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Ankara hava durumu 17 Aralık 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 17.12.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 17 Aralık 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (17.12.2021)

ankara-hava-durumu-085.JPG

En yüksek hava sıcaklığı 4 derece

En düşük hava sıcaklığı 1 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %76

Rüzgar Batı yönünden 5 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

17 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu

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17 Aralık, 18 Aralık, 19 Aralık, 20 Aralık, 21 Aralık 2021 Ankara hava durumu;

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