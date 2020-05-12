Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (17.10.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 28 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %48
Nem en düşük %15
Rüzgar Batı yönünden 9 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
17 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu
17, 18, 19, 20 ve 21 Ekim 2020 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.