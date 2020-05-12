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Ankara hava durumu 17 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 17.06.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 17 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (17.06.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 28 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %80

Nem en düşük %32

Rüzgar güney yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-17-haziran-001.jpg

17 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-028.jpg

17, 18, 19, 20 ve 21 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-029.jpg

gazeteilksayfa.com

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