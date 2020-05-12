Ankara hava durumu 17 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (17.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 28 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en yüksek %80
Nem en düşük %32
Rüzgar güney yönünden 12 km/sa
Ankara'da bugün hava gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
17 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
17, 18, 19, 20 ve 21 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
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