Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (17.06.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 24 derece
En düşük hava sıcaklığı 13 derece
Nem en yüksek %90
Nem en düşük %43
Rüzgar Güneybatı yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
17 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu
17 Haziran, 18 Haziran, 19 Haziran, 20 Haziran, 21 Haziran 2021 Ankara hava durumu;
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