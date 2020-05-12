Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (17.03.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 8 derece
En düşük hava sıcaklığı 1 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %52
Rüzgar Batı yönünden 19 km/sa
Ankara'da bugün hava (Karla Karışık Yağmurlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
17 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu
17 Mart, 18 Mart, 19 Mart, 20 Mart, 21 Mart 2021 Ankara hava durumu;
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