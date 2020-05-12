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Ankara hava durumu 17 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 17.03.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 17 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (17.03.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 8 derece

En düşük hava sıcaklığı 1 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %52

Rüzgar Batı yönünden 19 km/sa

Ankara'da bugün hava (Karla Karışık Yağmurlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-087.jpg

17 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-246.jpg

17 Mart, 18 Mart, 19 Mart, 20 Mart, 21 Mart 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-254.jpg

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