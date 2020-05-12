  • BIST 99.768
  • Altın 386,746
  • Dolar 6,8998
  • Euro 7,4566
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 24 °C
»

Ankara hava durumu 17 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 17.05.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 17 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün (17.05.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 32 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en düşük %19

Nem en fazla %68

Rüzgar batı yönünden 9 km/sa

Ankara'da gün boyu hava açık ve yağış ihtimali gözükmüyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın günlük hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-17-mayis.jpg

17, 18, 19, 20, 21 Mayıs 2020 Ankara hava tahmini;

ankara-5-gun-hava-001.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılay’dan hayati kan bağışı çağrısı15 Mayıs 2020 Cuma 15:22
  • Bu yıl bayram nasıl olacak?15 Mayıs 2020 Cuma 15:06
  • Sıcak havalar koronanın yayılma hızını düşürür mü?15 Mayıs 2020 Cuma 13:52
  • Sokağa çıkma yasağından kimler muaf?15 Mayıs 2020 Cuma 12:30
  • Ankara’da sokağa çıkma yasağı boyunca açık olacak akaryakıt istasyonlarının detaylı listesi15 Mayıs 2020 Cuma 12:02
  • Ganalı cenaze taşıyıcılarından Türkiye'ye mesaj15 Mayıs 2020 Cuma 11:31
  • AVM’ler boş kaldı15 Mayıs 2020 Cuma 10:53
  • Uçuşlar ve şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlayacak?15 Mayıs 2020 Cuma 10:47
  • Gayrimenkul ve inşaat sektöründeki son durum ne? Konut fiyatları ne durumda? Şu an hangi yatırım daha karlı?15 Mayıs 2020 Cuma 09:00
  • Türkiye sağlık turizminde zirveyi yakalayacak15 Mayıs 2020 Cuma 03:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti