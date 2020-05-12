Ankara hava durumu 17 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün (17.05.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 32 derece
En düşük hava sıcaklığı 14 derece
Nem en düşük %19
Nem en fazla %68
Rüzgar batı yönünden 9 km/sa
Ankara'da gün boyu hava açık ve yağış ihtimali gözükmüyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın günlük hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
17, 18, 19, 20, 21 Mayıs 2020 Ankara hava tahmini;
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