Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (18.12.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 9 derece
En düşük hava sıcaklığı 1 derece
Nem en yüksek %93
Nem en düşük %57
Rüzgar Kuzey - Batı yönünden 7 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
18 Aralık 2020 Ankara saatlik hava durumu
18, 19, 20, 21 ve 22 Aralık 2020 Ankara hava durumu;
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