Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (18.10.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 18 derece
En düşük hava sıcaklığı 9 derece
Nem en yüksek %89
Nem en düşük %56
Rüzgar Doğu yönünden 3 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
18 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu
18 Ekim , 19 Ekim, 20 Ekim, 21 Ekim, 22 Ekim 2021 Ankara hava durumu;
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