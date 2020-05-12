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Ankara hava durumu 18 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 18.09.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 18 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (18.09.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 31 derece

En düşük hava sıcaklığı 19 derece

Nem en yüksek %46

Nem en düşük %20

Rüzgar Batı yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankra-hava-18-eylul.jpg

18 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu

anakra-saatlik-hava.jpg

18, 19, 20, 21 ve 22 Eylül 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-102.jpg

gazeteilksayfa.com

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