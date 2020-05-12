Ankara hava durumu 18 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (18.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 24 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en yüksek %90
Nem en düşük %51
Rüzgar kuzey-batı yönünden 12 km/sa
Ankara'da bugün hava (kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
18 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
18, 19, 20, 21 ve 22 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.