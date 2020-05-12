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Ankara hava durumu 18 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 18.06.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 18 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (18.06.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 24 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %90

Nem en düşük %51

Rüzgar kuzey-batı yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-18-haziran.jpg

18 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-029.jpg

18, 19, 20, 21 ve 22 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-030.jpg

gazeteilksayfa.com

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