Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (18.06.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 27 derece
En düşük hava sıcaklığı 13 derece
Nem en yüksek %95
Nem en düşük %38
Rüzgar Güneybatı yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
18 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu
18 Haziran, 19 Haziran, 20 Haziran, 21 Haziran, 22 Haziran 2021 Ankara hava durumu;
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