Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (18.11.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 13 derece
En düşük hava sıcaklığı 6 derece
Nem en yüksek %68
Nem en düşük %45
Rüzgar Güney Doğu yönünden 1 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
18 Kasım 2021 Ankara saatlik hava durumu
18 Kasım, 19 Kasım, 20 Kasım, 21 Kasım, 22 Kasım 2021 Ankara hava durumu;
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