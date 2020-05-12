Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (18.03.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 9 derece
En düşük hava sıcaklığı -1 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %37
Rüzgar Güneybatı yönünden 24 km/sa
Ankara'da bugün hava (Karla Karışık Yağmurlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
18 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu
18 Mart, 19 Mart, 20 Mart, 21 Mart, 22 Mart 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.