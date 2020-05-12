Ankara hava durumu 18 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün (18.05.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 32 derece
En düşük hava sıcaklığı 18 derece
Nem en düşük %20
Nem en fazla %41
Rüzgar kuzey-batı yönünden 16 km/sa
Ankara'da 12.00-18.00 arası az bulutlu ve yağış ihtimali gözükmüyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
18, 19, 20, 21, 22 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;
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