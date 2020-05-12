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Ankara hava durumu 18 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 18.05.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 18 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün (18.05.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 32 derece

En düşük hava sıcaklığı 18 derece

Nem en düşük %20

Nem en fazla %41

Rüzgar kuzey-batı yönünden 16 km/sa

Ankara'da 12.00-18.00 arası az bulutlu ve yağış ihtimali gözükmüyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-durumu-18-mayis.jpg

18, 19, 20, 21, 22 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-durumu-18-mayis.jpg

gazeteilksayfa.com

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