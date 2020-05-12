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Ankara hava durumu 18 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 18.04.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 18 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (18.04.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 23 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en yüksek %78

Nem en düşük %45

Rüzgar Güneybatı yönünden 27 km/sa

Ankara'da bugün hava (Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-018.jpg

18 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-272.jpg

18 Nisan, 19 Nisan, 20 Nisan, 21 Nisan, 22 Nisan 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-281.jpg

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