Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (18.01.2021)
En yüksek hava sıcaklığı -3 derece
En düşük hava sıcaklığı -6 derece
Nem en yüksek %86
Nem en düşük %39
Rüzgar Batı yönünden 17 km/sa
Ankara'da bugün hava (Kar Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
18 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu
18 Ocak, 19 Ocak, 20 Ocak, 21 Ocak, 22 Ocak 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.