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Ankara hava durumu 18 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 18.02.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 18 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (18.02.2021)

En yüksek hava sıcaklığı -2 derece

En düşük hava sıcaklığı -12 derece

Nem en yüksek %86

Nem en düşük %64

Rüzgar Batı yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anakara-hava.jpg

18 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-228.jpg

18 Şubat, 19 Şubat, 20 Şubat, 21 Şubat, 22 Şubat 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-232.jpg

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