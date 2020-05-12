Ankara hava durumu 19 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (19.08.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 32 derece
En düşük hava sıcaklığı 16 derece
Nem en yüksek %56
Nem en düşük %15
Rüzgar Kuzey-Doğu yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
19 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu
19, 20, 21, 22 ve 23 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.