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Ankara hava durumu 19 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19.10.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 19 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (19.10.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 19 derece

En düşük hava sıcaklığı 10 derece

Nem en yüksek %93

Nem en düşük %51

Rüzgar Kuzey-Doğu yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-19-ekim.jpg

19 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-126.jpg

19, 20, 21, 22 ve 23 Ekim 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-129.jpg

gazeteilksayfa.com

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