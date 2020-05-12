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Ankara hava durumu 19 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19.10.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 19 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (19.10.2021)

hava-durumu-015.jpg

En yüksek hava sıcaklığı 16 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %84

Nem en düşük %42

Rüzgar Kuzey yönünden 13 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

19 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-durumu-tahmini-015.JPG

19 Ekim , 20 Ekim, 21 Ekim, 22 Ekim, 23 Ekim 2021 Ankara hava durumu;

5-gunluk-hava-durumu-tahmini-007.JPG

gazeteilksayfa.com

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