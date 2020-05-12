Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (19.10.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 16 derece
En düşük hava sıcaklığı 9 derece
Nem en yüksek %84
Nem en düşük %42
Rüzgar Kuzey yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
19 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu
19 Ekim , 20 Ekim, 21 Ekim, 22 Ekim, 23 Ekim 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.