Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (19.09.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 26 derece
En düşük hava sıcaklığı 13 derece
Nem en yüksek %66
Nem en düşük %42
Rüzgar Güneybatı yönünden 19 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
19 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu
19 Eylül, 20 Eylül, 21 Eylül, 22 Eylül, 23 Eylül 2021 Ankara hava durumu;
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