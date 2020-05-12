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Ankara hava durumu 19 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19.06.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 19 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (19.06.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 23 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en yüksek %95

Nem en düşük %52

Rüzgar kuzey yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (gök gürültülü sağanak yağışlı) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-19-haziran.jpg

19 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-030.jpg

19, 20, 21, 22 ve 23 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-031.jpg

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