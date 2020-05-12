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Ankara hava durumu 19 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19.05.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 19 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün (19.05.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 31 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en düşük %24

Nem en fazla %71

Rüzgar kuzey-batı yönünden 14 km/sa

Ankara'da 12.00-18.00 arası hava açık ve sıcak olacak!

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-19-mayis.jpg

19, 20, 21, 22, 23 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-19-mayis.jpg

gazeteilksayfa.com

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