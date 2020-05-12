Ankara hava durumu 19 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün (19.05.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en düşük %24
Nem en fazla %71
Rüzgar kuzey-batı yönünden 14 km/sa
Ankara'da 12.00-18.00 arası hava açık ve sıcak olacak!
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
19, 20, 21, 22, 23 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;
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