Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (19.05.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 25 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %94
Nem en düşük %13
Rüzgar Batı yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
19 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu
19 Mayıs, 20 Mayıs, 21 Mayıs, 22 Mayıs, 23 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;
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