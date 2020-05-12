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Ankara hava durumu 19 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19.05.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 19 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (19.05.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 25 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %94

Nem en düşük %13

Rüzgar Batı yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-044.jpg

19 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-297.jpg

19 Mayıs, 20 Mayıs, 21 Mayıs, 22 Mayıs, 23 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-307.jpg

gazeteilksayfa.com

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