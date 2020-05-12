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Ankara hava durumu 19 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 19.04.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 19 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (19.04.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 22 derece

En düşük hava sıcaklığı 13 derece

Nem en yüksek %87

Nem en düşük %47

Rüzgar Güney yönünden 19 km/sa

Ankara'da bugün hava (Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-019.jpg

19 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-273.jpg

19 Nisan, 20 Nisan, 21 Nisan, 22 Nisan, 23 Nisan 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-282.jpg

gazeteilksayfa.com

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