Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (19.02.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 1 derece
En düşük hava sıcaklığı -6 derece
Nem en yüksek %90
Nem en düşük %73
Rüzgar Kuzeybatı yönünden 10 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
19 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu
19 Şubat, 20 Şubat, 21 Şubat, 22 Şubat, 23 Şubat 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.