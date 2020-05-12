Ankara hava durumu 19 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (19.07.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 36 derece
En düşük hava sıcaklığı 22 derece
Nem en yüksek %59
Nem en düşük %23
Rüzgar kuzey-batı yönünden 24 km/sa
Ankara'da bugün hava (Sıcak) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
19 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu
19, 20, 21, 22 ve 23 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;
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