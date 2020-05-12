Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (02.12.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 10 derece
En düşük hava sıcaklığı 0 derece
Nem en yüksek %90
Nem en düşük %64
Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 7 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
2 Aralık 2020 Ankara saatlik hava durumu
2, 3, 4, 5 ve 6 Aralık 2020 Ankara hava durumu;
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