Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (02.12.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 8 derece
En düşük hava sıcaklığı 3 derece
Nem en yüksek %75
Nem en düşük %51
Rüzgar Kuzey yönünden 0 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
2 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu
2 Aralık, 3 Aralık, 4 Aralık, 5 Aralık, 6 Aralık 2021 Ankara hava durumu;
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