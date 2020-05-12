Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (02.10.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 24 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %87
Nem en düşük %23
Rüzgar Batı yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
2 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu
2, 3, 4, 5 ve 6 Ekim 2020 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.