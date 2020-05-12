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Ankara hava durumu 2 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 02.10.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 2 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (02.10.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 24 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %87

Nem en düşük %23

Rüzgar Batı yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-2-ekim.jpg

2 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-111.jpg

2, 3, 4, 5 ve 6 Ekim 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-113.jpg

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