Ankara hava durumu 2 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (02.09.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 37 derece
En düşük hava sıcaklığı 22 derece
Nem en yüksek %28
Nem en düşük %10
Rüzgar Kuzey - Batı yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (Sıcak) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
2 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu
2, 3, 4, 5 ve 6 Eylül 2020 Ankara hava durumu;
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