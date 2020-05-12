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Ankara hava durumu 2 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 02.09.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 2 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (02.09.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 37 derece

En düşük hava sıcaklığı 22 derece

Nem en yüksek %28

Nem en düşük %10

Rüzgar Kuzey - Batı yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (Sıcak) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-2-eylul.jpg

2 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-087.jpg

2, 3, 4, 5 ve 6 Eylül 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-088.jpg

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