Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (02.06.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 19 derece
En düşük hava sıcaklığı 10 derece
Nem en yüksek %93
Nem en düşük %39
Rüzgar Batı yönünden 23 km/sa
Ankara'da bugün hava (Hafif Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
2 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu
2 Haziran, 3 Hazarin, 4 Haziran, 5 Haziran, 6 Haziran 2021 Ankara hava durumu;
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