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Ankara hava durumu 2 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 02.11.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 2 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (02.11.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 13 derece

En düşük hava sıcaklığı 2 derece

Nem en yüksek %84

Nem en düşük %39

Rüzgar Batı yönünden 7 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-2-kasim.jpg

2 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-138.jpg

2, 3, 4, 5 ve 6 Kasım 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-141.jpg

gazeteilksayfa.com

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