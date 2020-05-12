Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (02.03.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 8 derece
En düşük hava sıcaklığı -1 derece
Nem en yüksek %80
Nem en düşük %42
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
2 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu
2 Mart, 3 Mart, 4 Mart, 5 Mart, 6 Mart 2021 Ankara hava durumu;
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