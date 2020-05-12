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Ankara hava durumu 2 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 02.05.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 2 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (02.05.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 28 derece

En düşük hava sıcaklığı 12 derece

Nem en yüksek %67

Nem en düşük %32

Rüzgar Batı yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-030.jpg

2 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-284.jpg

2 Mayıs, 3 Mayıs, 4 Mayıs, 5 Mayıs, 6 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-293.jpg

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