Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (02.04.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 10 derece
En düşük hava sıcaklığı 3 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %58
Rüzgar Batı yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
2 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu
2 Nisan, 3 Nisan, 4 Nisan, 5 Nisan, 6 Nisan 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.