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Ankara hava durumu 2 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 02.02.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 2 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (02.02.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 14 derece

En düşük hava sıcaklığı 4 derece

Nem en yüksek %83

Nem en düşük %44

Rüzgar Güneydoğu yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-051.jpg

2 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-214.jpg

2 Şubat, 3 Şubat, 4 Şubat, 5 Şubat, 6 Şubat 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-219.jpg

gazeteilksayfa.com

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