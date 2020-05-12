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Ankara hava durumu 20 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 20.08.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 20 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (20.08.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 30 derece

En düşük hava sıcaklığı 19 derece

Nem en yüksek %55

Nem en düşük %24

Rüzgar Batı yönünden 19 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-20-agus.jpg

20 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-074.jpg

20, 21, 22, 23 ve 24 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-075.jpg

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