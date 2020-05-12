Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (20.08.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 16 derece
Nem en yüksek %86
Nem en düşük %24
Rüzgar Güneybatı yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
20 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu
20 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos, 23 Ağustos, 24 Ağustos 2021 Ankara hava durumu;
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