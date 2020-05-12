Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (20.12.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 9 derece
En düşük hava sıcaklığı -1 derece
Nem en yüksek %84
Nem en düşük %52
Rüzgar Batı yönünden 6 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
20 Aralık 2020 Ankara saatlik hava durumu
20, 21, 22, 23 ve 24 Aralık 2020 Ankara hava durumu;
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