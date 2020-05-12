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Ankara hava durumu 20 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 20.10.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 20 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (20.10.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 18 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %88

Nem en düşük %57

Rüzgar Kuzey-Doğu yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-20-ekim.jpg

20 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-127.jpg

20, 21, 22, 23 ve 24 Ekim 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-130.jpg

gazeteilksayfa.com

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