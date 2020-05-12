Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (20.10.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 18 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %88
Nem en düşük %57
Rüzgar Kuzey-Doğu yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
20 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu
20, 21, 22, 23 ve 24 Ekim 2020 Ankara hava durumu;
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