Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (20.10.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 17 derece
En düşük hava sıcaklığı 7 derece
Nem en yüksek %65
Nem en düşük %38
Rüzgar Doğu yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
20 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu
20 Ekim , 21 Ekim, 22 Ekim, 23 Ekim, 24 Ekim 2021 Ankara hava durumu;
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