Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (20.09.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 27 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en yüksek %80
Nem en düşük %28
Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
20 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu
20, 21, 22, 23 ve 24 Eylül 2020 Ankara hava durumu;
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