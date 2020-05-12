Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (20.09.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 27 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en yüksek %75
Nem en düşük %39
Rüzgar Güneybatı yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
20 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu
20 Eylül, 21 Eylül, 22 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül 2021 Ankara hava durumu;
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