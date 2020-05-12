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Ankara hava durumu 20 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 20.05.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 20 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün (20.05.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 34 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en düşük %14

Nem en fazla %59

Rüzgar kuzey-batı yönünden 15 km/sa

Ankara'da sabah saat 09.00'dan akşam 18.00'a kadar hava açık ve sıcak olacak!

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-durumu20-mayis.jpg

20 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-durumu.jpg

20, 21, 22, 23, 24 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-durumu.jpg

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