Ankara hava durumu 20 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün (20.05.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 34 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en düşük %14
Nem en fazla %59
Rüzgar kuzey-batı yönünden 15 km/sa
Ankara'da sabah saat 09.00'dan akşam 18.00'a kadar hava açık ve sıcak olacak!
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
20 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu
20, 21, 22, 23, 24 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;
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